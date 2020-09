“Non ci posso credere!”. Il sindaco interviene in diretta tv, si volta e accade l’impensabile (Di martedì 29 settembre 2020) Episodio che ha del pazzesco quello accaduto oggi durante la trasmissione Primo Canale. Il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, è stato derubato in diretta mentre era intento a rilasciare un’intervista. Il primo cittadino stava parlando proprio dei problemi legati alla sicurezza e in particolare ai controlli riguardanti il rispetto delle regole anti-contagio. Ha infatti voluto emanare anche un’ordinanza che obbliga i cittadini ad indossare le mascherine per tutta la giornata. Ma tornando al fatto in questione, il sindaco si è improvvisamente allontanato dall’inviata. Quest’ultima gli ha subito detto: “sindaco, dove va? Mi scappa il sindaco”. Scullino ha quindi lasciato momentaneamente il microfono proprio perché si era accorto che qualcosa ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Episodio che ha del pazzesco quello accaduto oggi durante la trasmissione Primo Canale. Ildi Ventimiglia, Gaetano Scullino, è stato derubato inmentre era intento a rilasciare un’intervista. Il primo cittadino stava parlando proprio dei problemi legati alla sicurezza e in particolare ai controlli riguardanti il rispetto delle regole anti-contagio. Ha infatti voluto emanare anche un’ordinanza che obbliga i cittadini ad indossare le mascherine per tutta la giornata. Ma tornando al fatto in questione, ilsi è improvvisamente allontanato dall’inviata. Quest’ultima gli ha subito detto: “, dove va? Mi scappa il”. Scullino ha quindi lasciato momentaneamente il microfono proprio perché si era accorto che qualcosa ...

