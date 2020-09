Monza | i pompieri salvano un gatto dal vano motore di un' automobile

(Di martedì 29 settembre 2020), 29 settembre 2020 - Un nome per il momento non ce l'ha. Ma di sicuro è fortunato. Un gattino grigio tigrato è infatti reduce da una disavventura che un po' per fortuna e un po' per l'abilità ...

MONZA Un nome per il momento non ce l’ha. Ma di sicuro è fortunato. Un gattino grigio tigrato è infatti reduce da una disavventura che un po’ per fortuna e un po’ per l’abilità dei pompieri si ...E’ un intervento classico per i Vigili del Fuoco quello che si è svolto nella notte tra lunedì e martedì: un gatto è stato liberato dal vano motore di un’auto, dove si era incastrato, probabilmente al ...