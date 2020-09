Migranti, Capuozzo contro Chaouki: non spetta a Ong, Pd o Vaticano trasformarci in hotspot d’Europa (Di martedì 29 settembre 2020) Migranti, Toni Capuozzo a Quarta Repubblica silura il buonista Chaouki: non sta né alle Ong, né al Pd, o al Vaticano decidere che saremo l’hotspot d’Europa. O meglio: a Quarta Repubblica si parla di tutto: dallo scandalo Tridico al Covid, passando per il sequestro del peschereccio italiano al largo della Libia. Ma è sul tema Migranti e accoglienza che il conduttore Porro perde le staffe. O meglio, sulla gestione della politica immigrazionista totalmente appannaggio delle Ong. Tanto che, dopo aver ascoltato gli interventi degli ospiti in collegamento, il giornalista si rivolge a Toni Capuozzo, storica firma Mediaset, impegnato in studio in un duro faccia a faccia con l’esponente del Pd di origini marocchine, Khalid ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 settembre 2020), Tonia Quarta Repubblica silura il buonista: non sta né alle Ong, né al Pd, o aldecidere che saremo l’d’Europa. O meglio: a Quarta Repubblica si parla di tutto: dallo scandalo Tridico al Covid, passando per il sequestro del peschereccio italiano al largo della Libia. Ma è sul temae accoglienza che il conduttore Porro perde le staffe. O meglio, sulla gestione della politica immigrazionista totalmente appannaggio delle Ong. Tanto che, dopo aver ascoltato gli interventi degli ospiti in collegamento, il giornalista si rivolge a Toni, storica firma Mediaset, impegnato in studio in un duro faccia a faccia con l’esponente del Pd di origini marocchine, Khalid ...

