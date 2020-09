In Polonia l'aborto potrebbe diventare illegale anche in caso di malformazione del feto" (Di martedì 29 settembre 2020) Poter praticare l'aborto in Polonia potrebbe diventare presto ancora più difficile di quanto già non sia. La Corte costituzionale di Varsavia il mese prossimo si pronuncerà sul ricorso di oltre 100 ... Leggi su europa.today (Di martedì 29 settembre 2020) Poter praticare l'inpresto ancora più difficile di quanto già non sia. La Corte costituzionale di Varsavia il mese prossimo si pronuncerà sul ricorso di oltre 100 ...

Ecco chi sono le donne che in Europa aiutano le altre donne ad avere più informazioni e sostegno se decidono di interrompere una gravidanza. Anche in Polonia, dove gli ultraconservatori fanno di tutto ...

La coalizione di governo si è sgretolata: il potente e aggressivo ministro della giustizia Ziobro vuol diventare il nuovo Kaczynski ...

