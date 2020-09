Francesco De Gregori a Milano a dicembre: biglietti in prevendita per Off The Record (Di martedì 29 settembre 2020) Francesco De Gregori a Milano, in concerto per una residency al Teatro Dal Verme. Dopo il successo dei concerti che ha tenuto al Teatro Garbatella di Roma dal 28 febbraio al 27 marzo 2019, Francesco De Gregori ripropone la formula vincente ma si sposta a Milano. Il teatro scelto dall’artista questa volta è il Teatro Dal Verme dove sarà live a partire dal prossimo 4 dicembre. Tre al momento gli appuntamenti annunciati: dopo la prima data del 4 dicembre, De Gregori si esibirà in concerto anche il 5 e il 6 dicembre 2020. Il nuovo tour di Francesco De Gregori è denominato Off The Record, a sottolineare il carattere confidenziale e ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 settembre 2020)De, in concerto per una residency al Teatro Dal Verme. Dopo il successo dei concerti che ha tenuto al Teatro Garbatella di Roma dal 28 febbraio al 27 marzo 2019,Deripropone la formula vincente ma si sposta a. Il teatro scelto dall’artista questa volta è il Teatro Dal Verme dove sarà live a partire dal prossimo 4. Tre al momento gli appuntamenti annunciati: dopo la prima data del 4, Desi esibirà in concerto anche il 5 e il 62020. Il nuovo tour diDeè denominato Off The, a sottolineare il carattere confidenziale e ...

