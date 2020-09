Depistaggi sul caso Cucchi | un carabiniere | “Dopo la sua morte c’era fibrillazione nell’Arma”

Leggi su dire

(Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – “Da quando usci’ la notizia della morte di Stefano Cucchi mi chiamavano tutti i giorni. Luciano Soligo (allora comandante della compagnia carabinieri Talenti-Montesacro, ndr) mi chiamo’ in coincidenza con l’uscita del primo articolo di stampa. Nell’Arma c’era fibrillazione“. È la testimonianza del carabiniere Gianluca Colicchio, sentito come teste nel processo Cucchi ter, sui depistaggi nel caso, che vede imputati otto militari. Colicchio all’epoca dei fatti era piantone nella caserma dei Carabinieri di Tor Sapienza a cui fu consegnato dai colleghi della stazione Appia, dopo l’arresto per droga nella notte tra il 15 e il 16 ottobre del 2009. Stefano mori’ nell’ospedale Pertini di Roma il 22 ottobre 2009, una settimana dopo.