Dalla Cina arriva «Heroes in Harm's Way», la prima serie tv sulla lotta alla pandemia

Sono bastati sei mesi perché a qualcuno venisse in mente di sfruttare il tema del momento per poter sfondare sul piccolo schermo. E così ha fatto il suo debutto la prima serie televisiva cinese sulla lotta della Cina contro la pandemia da Coronavirus, dal titolo Heroes in Harm's Way. Direttamente sugli schermi televisivi britannici, la serie tv è prodotta da China Media Group, ed è già un gran successo tra chi l'ha vista e ne ha apprezzato la narrazione. La serie è il ritratto delle persone comuni che si sono ritrovate a dover fronteggiare e a combattere la pandemia in Cina.

