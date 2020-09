Cocaina | la regina d’Europa ignorata dall’Ue

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 29 settembre 2020) Ieri il Consiglio d’Europa ha presentato agli Stati membri l’Agenda e il piano di Azione sulle droghe per il 2021-2025. Si tratta di un testo che ha un valore strategico e di indirizzo per le politiche sulle sostanze stupefacenti, e per questo già nelle settimane scorse Forum droghe ed altre associazioni avevano inviato al governo italiano dei suggerimenti per portare a quel tavolo proposte efficaci e basate sulle evidenze scientifiche e nel rispetto dei diritti umani. Le nuove proposte Ue, … Continua L'articolo, lad’Europadall’Ue proviene da il manifesto.