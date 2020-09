Chiesa Juve, si continua a lavorare ma c’è un grande ostacolo (Di martedì 29 settembre 2020) La Juventus insiste per Federico Chiesa ma al momento la mancata cessione di Douglas Costa blocca l’affare con la Fiorentina Federico Chiesa–Juve: passi in avanti nella trattativa ma c’è un grande ostacolo: la Juventus deve cedere Douglas Costa, per esigenze di bilancio e anche di numero di giocatori in organico. Secondo Tuttosport però al momento l’interesse per il brasiliano da parte di Wolverhampton e Manchester United non si è ancora concretizzato. Un’offerta da 50-55 milioni, con una formula relativamente creativa, potrebbe portare alla chiusura della trattativa per Chiesa entro il 5 ottobre. Per presentare un’offerta del genere, però ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Lantus insiste per Federicoma al momento la mancata cessione di Douglas Costa blocca l’affare con la Fiorentina Federico: passi in avanti nella trattativa ma c’è un: lantus deve cedere Douglas Costa, per esigenze di bilancio e anche di numero di giocatori in organico. Secondo Tuttosport però al momento l’interesse per il brasiliano da parte di Wolverhampton e Manchester United non si è ancora concretizzato. Un’offerta da 50-55 milioni, con una formula relativamente creativa, potrebbe portare alla chiusura della trattativa perentro il 5 ottobre. Per presentare un’offerta del genere, però ...

marcoconterio : ?????? Al momento ancora niente accordo tra #Khedira e la #Juventus sulla risoluzione. Non rinuncia allo stipendio,… - DiMarzio : #Juve, c'è il piano per #Chiesa. Ma prima le cessioni - Fjimenez_5 : RT @mpj_emil: Chiesa to Juve? - Joackimbosscha1 : RT @mpj_emil: Chiesa to Juve? - TUTTOJUVE_COM : Bonsignore (Corsport) a RBN: 'Mercato? Qualcosa può ancora succedere, la Juve continua a lavorare per Chiesa' -