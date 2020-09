Yuko Takeuchi, la star di “Miss Sherlock” trovata morta in casa. I media giapponesi: “È la quarta attrice suicida in pochi mesi” (Di lunedì 28 settembre 2020) La star di Miss Sherlock, Yuko Takeuchi, è stata trovata morta nella sua abitazione a Tokyo: l’attrice giapponese aveva 40 anni. Anche se non è ancora stato confermato dagli inquirenti, i media giapponesi parlano di suicidio: sarebbe la quarta celebrità a togliersi la vita nel giro di pochi mesi, circostanza che preoccupa molto le autorità. In oltre vent’anni di carriera, Takeuchi era diventata una diva del cinema e della televisione: in Giappone era stata nominata migliore attrice per tre anni di fila ed era diventata famosa anche negli Stati Uniti per la produzione HBO Miss Sherlock. Il corpo senza vita dell’attrice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Ladi Miss Sherlock,, è statanella sua abitazione a Tokyo: l’giapponese aveva 40 anni. Anche se non è ancora stato confermato dagli inquirenti, iparlano di suicidio: sarebbe lacelebrità a togliersi la vita nel giro dimesi, circostanza che preoccupa molto le autorità. In oltre vent’anni di carriera,era diventata una diva del cinema e della televisione: in Giappone era stata nominata miglioreper tre anni di fila ed era diventata famosa anche negli Stati Uniti per la produzione HBO Miss Sherlock. Il corpo senza vita dell’...

IlSushi : Ho saputo solo oggi di Takeuchi Yuko. Gli ultimi anni sono stati terribili, ma questo 2020 in particolar modo. RIP - GoNagaiWorld : ?? È morta a 40 anni l'attrice giapponese Yuko Takeuchi, recitò nel film horror Ring #asuka #lutto #ring… - GoNagaiWorld : È morta a 40 anni l'attrice giapponese Yuko Takeuchi, recitò nel film horror Ring #asuka #lutto #ring #yukotakeuchi… - Ecate31 : RT @AnimeClick: Ci lascia Yuko Takeuchi, talentuosa attrice di The Ring e Miss Sherlock - AnimeClick : Ci lascia Yuko Takeuchi, talentuosa attrice di The Ring e Miss Sherlock -