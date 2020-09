Vittorio Sgarbi in tv svela la verità sulla relazione con Francesca Pepe (Di lunedì 28 settembre 2020) Vittorio Sgarbi al programma “Live Non è la D’Urso” parla della sua relazione con Francesca Pepe, che si trova nella casa del “Grande Fratello Vip”. Francesca Pepe ha raccontato di aver avuto un fidanzamento con Vittorio Sgarbi durato circa 7 ore. Francesca Pepe al “GF Vip”, ha svelato alcuni particolari al coinquilino Tommaso Zorzi, sottolineando che fra loro non c’era stato in realtà nulla: “(Eravamo a Sanremo) …A quel punto una giornalista gli ha chiesto “che bella, ma è la tua fidanzata?” e Sgarbi ha risposto “vorrei che lo fosse, comunque sì è la mia ... Leggi su people24.myblog (Di lunedì 28 settembre 2020)al programma “Live Non è la D’Urso” parla della suacon, che si trova nella casa del “Grande Fratello Vip”.ha raccontato di aver avuto un fidanzamento condurato circa 7 ore.al “GF Vip”, hato alcuni particolari al coinquilino Tommaso Zorzi, sottolineando che fra loro non c’era stato in realtà nulla: “(Eravamo a Sanremo) …A quel punto una giornalista gli ha chiesto “che bella, ma è la tua fidanzata?” eha risposto “vorrei che lo fosse, comunque sì è la mia ...

HuffPostItalia : Vittorio Sgarbi: 'Hanno sostituito Dio con il vaccino. Revocate lo stato d'emergenza' - VittorioSgarbi : “Perché la ragione per la quale noi abbiamo bisogno di Dio è che non vogliano morire...” - HankHC91 : RT @Satisfictioneu: Bagatelle per un Céline. #VittorioSgarbi e Louis-Ferdinand #Céline: una intervista controcorrente. Da non perdere. A cu… - zazoomblog : Live Non è la D’urso Vittorio Sgarbi racconta la storia con Franceska Pepe - #D’urso #Vittorio #Sgarbi #racconta - Italia_Notizie : Vittorio Sgarbi smentisce Francesca Pepe: “Fu libera nell’amarmi, mi nascosi dietro a un angolo con lei…” -