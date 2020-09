Vincenzi: con rendiconto 2019 prosegue percorso virtuoso risanamento (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma – “prosegue il buon lavoro che l’amministrazione Zingaretti sta facendo per risanare il bilancio regionale e che il 31 luglio la Corte dei conti aveva giudicato favorevolmente, emettendo il giudizio positivo per la parifica”. Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito Democratico in consiglio regionale, commenta cosi’ l’approvazione questa mattina in Aula del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2019 della Regione Lazio. Continua Vincenzi: “Nell’ultimo anno si e’ rafforzato il percorso virtuoso dell’Amministrazione regionale che ha consentito una costante riduzione del grave disavanzo proveniente da anni disastrosi, dai 13,4 miliardi di euro del 2012 al 1,05 miliardi nel ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma – “il buon lavoro che l’amministrazione Zingaretti sta facendo per risanare il bilancio regionale e che il 31 luglio la Corte dei conti aveva giudicato favorevolmente, emettendo il giudizio positivo per la parifica”. Marco, presidente del gruppo del Partito Democratico in consiglio regionale, commenta cosi’ l’approvazione questa mattina in Aula delgenerale dell’esercizio finanziariodella Regione Lazio. Continua: “Nell’ultimo anno si e’ rafforzato ildell’Amministrazione regionale che ha consentito una costante riduzione del grave disavanzo proveniente da anni disastrosi, dai 13,4 miliardi di euro del 2012 al 1,05 miliardi nel ...

alee_vincenzi : RT @Iperbole_: Non solo gli insulti schifosi dei leghisti, ad Olbia alcuni bambini con le loro famiglie hanno atteso al porto lo sbarco dei… - Cla_Vincenzi : RT @GuidoBrera: Come in altri ambiti la pandemia ha solo messo in luce che era la cosiddetta normalità ad essere sbagliata. Bisogna immagin… - Fabius40884986 : @Enzo54847297 Scusa vincenzi..parlo perche e il mio lavoro Sviluppando queste quote la quota arriva max 12...con 14… - Cla_Vincenzi : RT @chetempochefa: 'I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo. È con… - Cla_Vincenzi : RT @francescacheeks: “Mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire.” (Alda Merini ??) -

Ultime Notizie dalla rete : Vincenzi con Riqualificazione area ex polverifici, la posizione del sindaco Proietti: “I nostri fatti contro le polemiche degli altri” - Tiburno.tv Tiburno.tv Tiburno.tv Sinnai, 220 alunni di via Perra trasferiti in altri due caseggiati

Questa mattina, come stabilito, i giovani alunni della primaria di via Perra a Sinnai hanno ripreso le attività didattiche presso il plesso di S. Isidoro. I piccoli della scuola dell'infanzia di via P ...

Giovanni Paolo I, la morte del “Papa del sorriso” diventata un mistero

La notte tra il 28 e il 29 settembre 1978 Albino Luciani, il papa del sorriso, viene ritrovato morto nella sua camera da letto da suor Vincenza ...

Questa mattina, come stabilito, i giovani alunni della primaria di via Perra a Sinnai hanno ripreso le attività didattiche presso il plesso di S. Isidoro. I piccoli della scuola dell'infanzia di via P ...La notte tra il 28 e il 29 settembre 1978 Albino Luciani, il papa del sorriso, viene ritrovato morto nella sua camera da letto da suor Vincenza ...