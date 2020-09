Video l’Eredità 28 settembre 2020: Mario Rosatone (Di lunedì 28 settembre 2020) L’Eredità di lunedì 28 settembre 2020. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la prima puntata di questa nuova edizione è Mario Rosatone. Mario è di Pratola Peligna (L’Aquila) ed è uno studente di psicologia. Qualora vincesse, vorrebbe comprarsi un camper per iniziare a viaggiare. Al suo primo tentativo -non è riuscito a indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che valeva 52.500 euro dopo due dimezzamenti. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 28 settembre 2020) L’Eredità di lunedì 28. Ecco ildella Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la prima puntata di questa nuova edizione èè di Pratola Peligna (L’Aquila) ed è uno studente di psicologia. Qualora vincesse, vorrebbe comprarsi un camper per iniziare a viaggiare. Al suo primo tentativo -non è riuscito a indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che valeva 52.500 euro dopo due dimezzamenti. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto ...

