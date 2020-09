Tiki Taka stasera in tv con Chiambretti: ospiti, canale, orario e streaming 28 settembre (Di lunedì 28 settembre 2020) Tiki Taka è pronto ad andare in scena con la seconda puntata fissata nella serata di lunedì 28 settembre. Il programma televisivo di calcio condotto da Piero Chiambretti ha suscitato grande interesse all’esordio con Inzaghi e Ferrero. L’orario d’inizio è sempre il medesimo, ovvero le 23:40 su Italia Uno e disponibile in streaming su Mediaset Play. Tra gli ospiti questa sera ci saranno l’ex direttore sportivo di Milan e Barcellona Ariedo Braida e la calciatrice del Napoli Eleonora Goldoni. C’è anche il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, oltre ai vari Ivan Zazzaroni (direttore del ‘Corriere dello Sport) e Xavier Jacobelli (direttore di ‘Tuttosport). Non mancheranno le risate con ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020)è pronto ad andare in scena con la seconda puntata fissata nella serata di lunedì 28. Il programma televisivo di calcio condotto da Pieroha suscitato grande interesse all’esordio con Inzaghi e Ferrero. L’d’inizio è sempre il medesimo, ovvero le 23:40 su Italia Uno e disponibile insu Mediaset Play. Tra gliquesta sera ci saranno l’ex direttore sportivo di Milan e Barcellona Ariedo Braida e la calciatrice del Napoli Eleonora Goldoni. C’è anche il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, oltre ai vari Ivan Zazzaroni (direttore del ‘Corriere dello Sport) e Xavier Jacobelli (direttore di ‘Tuttosport). Non mancheranno le risate con ...

Ultime Notizie dalla rete : Tiki Taka Tiki Taka 28 settembre: ospiti Braida, Goldoni e Bonaccini - Sportmediaset Sport Mediaset VARIE: LO SPORT IN TV DI OGGI

PALERMO (ITALPRESS) - Questa la programmazione sportiva prevista lunedi' 28 settembre, in tv: 10.55 - Eurosport: Tennis, Roland Garros. Primo turno - Eurosport2: Tennis, Roland Garros. Primo turno 11.

