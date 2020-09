Sposa bambina di 8 anni non supera la prima notte di nozze: muore per lesioni interne (Di lunedì 28 settembre 2020) Torna prepotentemente alla ribalta lo scempio delle spose bambine: vendute per pochi soldi ad anziani o addirittura parenti. Non se ne parla mai abbastanza, ed è giusto continuare a farlo affinché chi di dovere possa intervenire e stoppare per sempre questo scempio vergognoso. Non sarà facile perché il fenomeno sembra addirittura allargarsi a macchia d’olio: Cina, India, Yemen, Vietnam, il sud est asiatico in generale ma anche in Pakistan e persino in Africa. Questione di cultura più che di religione. Bambine dagli 8 ai 13 anni costrette a Sposare uomini molto più grandi di loro, spesso anziani di 70 anni. Nel mondo sono ancora almeno 12 milioni le ragazzine e le bambine date in spose in età infantile. In alcuni Paesi dell’Arabia, le bambine sono ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 settembre 2020) Torna prepotentemente alla ribalta lo scempio delle spose bambine: vendute per pochi soldi ad anziani o addirittura parenti. Non se ne parla mai abbastanza, ed è giusto continuare a farlo affinché chi di dovere possa intervenire e stoppare per sempre questo scempio vergognoso. Non sarà facile perché il fenomeno sembra addirittura allargarsi a macchia d’olio: Cina, India, Yemen, Vietnam, il sud est asiatico in generale ma anche in Pakistan e persino in Africa. Questione di cultura più che di religione. Bambine dagli 8 ai 13costrette are uomini molto più grandi di loro, spesso anziani di 70. Nel mondo sono ancora almeno 12 milioni le ragazzine e le bambine date in spose in età infantile. In alcuni Paesi dell’Arabia, le bambine sono ...

Eleonor_Ce : @GDA260 @Marco__Tullio Mentono con cognizione di causa, non possono non sapere che stanno usando foto false di bamb… - letmehugyoulouh : da bambina sognavo un abito da sposa a sirena, crescendo i miei hip dips hanno detto: no?? - niceangel73 : RT @DucaLibero: #gfvip Censurano tutto, ma non hanno censurato il discorso del tutto discutibile di Fulvio (perché 'a quei tempi era conces… - DucaLibero : #gfvip Censurano tutto, ma non hanno censurato il discorso del tutto discutibile di Fulvio (perché 'a quei tempi er… - Librimondadori : RT @Mauponticello: 'Una realtà fantasmagorica in cui il sangue si mescola con lo sperma, i canti degli oranti con le imprecazioni della fol… -

Ultime Notizie dalla rete : Sposa bambina Sposa bambina, impone le nozze alla figlia 15enne con un cinquantenne: la ragazza chiama il 113 Il Messaggero Le supernozze di Elettra Lamborghini e gli altri gossip del weekend

C'è stato l'attesissimo matrimonio di Elettra Lamborghini, ma anche il coming out di Gabriel Garko e la nascita della piccola Mia, figlia di Filippo Magnini e Giorgia Palmas ...

Arriva l'erede del Trono di spade: Kit Harington e Rose Leslie aspettano un bambino

Le due star del Trono di Spade si sono sposate in Scozia nel giugno del 2018. Ora sul magazine Make ci sono le foto del pancione di Rose Leslie ...

C'è stato l'attesissimo matrimonio di Elettra Lamborghini, ma anche il coming out di Gabriel Garko e la nascita della piccola Mia, figlia di Filippo Magnini e Giorgia Palmas ...Le due star del Trono di Spade si sono sposate in Scozia nel giugno del 2018. Ora sul magazine Make ci sono le foto del pancione di Rose Leslie ...