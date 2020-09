Spécial Cannes 2020 | un evento a ottobre sulla Croisette per presentare alcuni film selezionati

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 28 settembre 2020) Gli organizzatori del Festival hanno annunciato l'Spécial, in programma dal 27 al 29, che proporràtitoli della Selezione ufficiale. Gli organizzatori del Festival hanno annunciato ufficialmente Spécial, uncinematografico che si svolgeràdal 27 al 29e proporràdei titoli della selezione ufficiale. Sullo schermo dell'Auditorium Louis Lumière saranno proiettati quattro lungometraggi in anteprima, e i cortometraggi e i progetti della Cinéfondation in concorso, che verranno valutati da una giuria. L'appuntamento si aprirà con il...