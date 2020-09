Settembre si chiude con Samsung Galaxy S20 e P40 tra le offerte Amazon

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 28 settembre 2020) Sono notizie decisamente incoraggianti quelle che arrivano oggi 28per gli utenti da tempo interessati a smartphone top di gamma come Huawei P40 eS20. I due dispositivi Android, pur avendo alle proprie spalle una storia completamente diversa, rappresentano ancora oggi soluzioni estremamente efficaci per tutti coloro che hanno importanti pretese in termini hardware, al punto da essere tra i device più riusciti di questo 2020. Ecco perché è importante esaminare le principalidel giorno. Il prezzo fissato daper Huawei P40 eS20 a fineQuali sono le migliori occasioni di questo lunedì? Partiamo proprio da Huawei P40. Nonostante la ...