Sassuolo, dall'Inghilterra: "Marlon non ha superato le visite mediche con il Fulham" (Di lunedì 28 settembre 2020) Intoppo nel trasferimento di Marlon. Il terzino del Sassuolo, che avrebbe dovuto giocare in Premier League al Fulham, non ha superato le visite mediche secondo quanto riportato da Sky Sports. Il Fulham è pronto a cautelarsi prendendo Juan Foyth. L'ex calciatore del Barcellona è pronto a tornare in Italia nelle prossime ore. Una gatta da pelare per la società neroverde.

