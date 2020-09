Roberta Ragusa | parla la figlia Alessia | “Sono contenta per il matrimonio di mio padre Antonio Logli”

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 28 settembre 2020)Logli racconta ildi suocon Sara Calzolaio, la donna per cui avrebbe ucciso la madre. Ha lo sguardo timido ma decisoLogli, due occhi che raccontano un orrore infinito, quello per la scomparsa di una madre di cui non si conosce il destino. 3 gradi di giudizio … L'articolola: “Sonoper ildi mioLogli” proviene da www.meteoweek.com.