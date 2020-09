Red Dead Redemption 2 in 4K e 60FPS su Xbox Series X? (Di lunedì 28 settembre 2020) Xbox Series X e PS5 si avvicinano a grandi passi e molti portali specializzati hanno ricevuto le console next-gen di Microsoft e Sony. Tra questi c'è anche la redazione britannica di Digital Foundry.John Linneman ha confermato in un tweet che DF è ora in possesso di una Xbox Series X. I fan non hanno perso tempo e hanno iniziato a chiedere informazioni sulla console. Tra questi utenti, qualcuno ha chiesto su Twitter se su Series X vedremo mai Red Dead Redemption 2 di Rockstar.In seguito a questa prima domanda, sono arrivati ulteriori tweet di altri utenti che, però, hanno messo in discussione le prestazioni del gioco su Series X. Ad esempio, un fan sostiene che RDR2 su Series X avrà le stesse performance ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 settembre 2020)X e PS5 si avvicinano a grandi passi e molti portali specializzati hanno ricevuto le console next-gen di Microsoft e Sony. Tra questi c'è anche la redazione britannica di Digital Foundry.John Linneman ha confermato in un tweet che DF è ora in possesso di unaX. I fan non hanno perso tempo e hanno iniziato a chiedere informazioni sulla console. Tra questi utenti, qualcuno ha chiesto su Twitter se suX vedremo mai Red2 di Rockstar.In seguito a questa prima domanda, sono arrivati ulteriori tweet di altri utenti che, però, hanno messo in discussione le prestazioni del gioco suX. Ad esempio, un fan sostiene che RDR2 suX avrà le stesse performance ...

Asgard_Hydra : Red Dead Redemption 2 a 4K e 60 fps su Xbox Series X? Non è da escludere, per DF - Asgard_Hydra : Xbox Series X: Red Dead Redemption 2 a 4K 60 FPS? È molto probabile | Game Division - hestialeirion : Ah, se qualcuno ha voglia di aggiungermi su playstation ho un profilo dedicato Red Dead Online in cui mi chiamo hes… - RioDeLyro : @GhostMWT @Red_Dead_Chief Forza Dev - infoitscienza : Red Dead Redemption 2 continua a sorprendere | scoperta una cutscene segreta mai vista prima -

Ultime Notizie dalla rete : Red Dead Xbox Series X: Red Dead Redemption 2 a 4K 60 FPS? È molto probabile Tom's Hardware Italia Red Dead Redemption 2 a 4K e 60 fps su Xbox Series X? Non è da escludere, per DF

John Linneman, di Digital Foundry, ha commentato la possibilità che il gioco Rockstar Games raggiunga notevoli performance sull'hardware.

Xbox Series X: Red Dead Redemption 2 a 4K 60 FPS? È molto probabile

Siamo ormai in pieno periodo next-gen. Anche se i giocatori potranno mettere le mani su PlayStation 5 e Xbox Series X | S sono a novembre, le testate internazionali hanno già avuto modo di provare la ...

John Linneman, di Digital Foundry, ha commentato la possibilità che il gioco Rockstar Games raggiunga notevoli performance sull'hardware.Siamo ormai in pieno periodo next-gen. Anche se i giocatori potranno mettere le mani su PlayStation 5 e Xbox Series X | S sono a novembre, le testate internazionali hanno già avuto modo di provare la ...