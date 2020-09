PosteMobile Down, problemi in tutta Italia: cosa sta succedendo (Di lunedì 28 settembre 2020) Da questa mattina, l’operatore virtuale PosteMobile è Down in tutta Italia. Sono già arrivate centinaia di segnalazioni, ecco cosa sta succedendo Brutte notizie per tutti coloro che hanno come operatore telefonico PosteMobile. Dalla prima mattina di oggi 28 settembre 2020, il servizio di Poste Italiane è completamente in Down. Sono tantissime le segnalazioni arrivate da … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Da questa mattina, l’operatore virtualein. Sono già arrivate centinaia di segnalazioni, eccostaBrutte notizie per tutti coloro che hanno come operatore telefonico. Dalla prima mattina di oggi 28 settembre 2020, il servizio di Postene è completamente in. Sono tantissime le segnalazioni arrivate da … L'articolo proviene da .

SkyTG24 : PosteMobile down, problemi alla rete in tutta Italia e migliaia di segnalazioni - paulin_spa : #postemobile è down tutto morto voce e dati compresi i #morticani - Sayara72440139 : mannaggia a me con PosteMobile in down #postemobile - _andrea_ab : RT @JacopoVisani: @PosteMobile down da ore, un numero enorme di persone impossibilitate a comunicare e a lavorare e nemmeno una comunicazio… - paolomaiolin : @PosteMobile down in tutta Italia da ore, assistenza scomparsa e nessuna notizia ufficiale. Buon lunedì a tutti! -