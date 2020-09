“Noi, usciti dalla Sardine perché nel movimento mancano democrazia e trasparenza” (Di lunedì 28 settembre 2020) “La Puglia e la Toscana erano le partite importanti, e non a caso, sia in Puglia che in Toscana, la base si è staccata dalle Sardine”. Cioè? “Proprio in Puglia e in Toscana, dove il cuore del movimento, cioè i fondatori locali, sono andati via. Lascia perdere le varie paginette ufficiali, paradossalmente lì la risposta all’ultima tornata elettorale è stata migliore”. Ma Santori sostiene che lo spumante versato dentro ai calici del Partito democratico arriva dalla cantina delle Sardine… “Macché, dalla Toscana lo mandarono a quel paese subito e si organizzarono per i fatti loro, in Puglia i gruppi cosiddetti autorizzati che hanno creato a febbraio sono rimasti marginali rispetto al gruppo originario da 50mila iscritti che ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020) “La Puglia e la Toscana erano le partite importanti, e non a caso, sia in Puglia che in Toscana, la base si è staccata dalle”. Cioè? “Proprio in Puglia e in Toscana, dove il cuore del, cioè i fondatori locali, sono andati via. Lascia perdere le varie paginette ufficiali, paradossalmente lì la risposta all’ultima tornata elettorale è stata migliore”. Ma Santori sostiene che lo spumante versato dentro ai calici del Partito democratico arrivacantina delle… “Macché,Toscana lo mandarono a quel paese subito e si organizzarono per i fatti loro, in Puglia i gruppi cosiddetti autorizzati che hanno creato a febbraio sono rimasti marginali rispetto al gruppo originario da 50mila iscritti che ...

