Nero a Metà 2 eccezionalmente al lunedì con Muzo libero e Alba in fuga? Anticipazioni 1 ottobre

(Di lunedì 28 settembre 2020)a Metà 2 tornain onda al lunedì su Rai1 in questa calda serata in cui dovrà scontrarsi con il Grande Fratello Vip 2020. Cosa succederà a Carlo e i suoi e cosa ne sarà diora che finalmente èda ogni accusa e può tornare ad occuparsi del caso di Olga insieme ai suoi colleghi? Le prime risposte arriveranno proprio oggi, 28 settembre, con due nuovi episodi della serie con Claudio Amendola dal titolo “Quanto è difficile cambiare” e “Un gioco pericoloso” in cui indagini e situazioni personali continueranno a intrecciarsi con risvolti inaspettati. Nel primo episodio, Carlo e Malik si troveranno ad occuparsi della morte di un’assistente sociale, una donna che viene ritrovata cadavere nel garage di casa ...