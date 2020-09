Mal di schiena e sonno, esiste un nesso? (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiQuante volte è capitato di svegliarvi la mattina completamente indolenziti e di aver dato la colpa al cambio di stagione, a un movimento brusco o al materasso? In Italia molte persone sialzano dal letto con fastidiosi dolori alla schiena. Spesso dipende dalla qualità del sistema letto: materasso, rete e guanciale: più vecchi sono e più basse sono le loro prestazioni, maggiori saranno i dolori notturni. Un altro fattore è la posizione assunta durante il riposo, dormire nella posizione corretta è importante tanto quanto la qualità del materasso, rete e guanciale scelti Migliori posizioni per non svegliarsi col mal di schiena . Dormire in posizione fetale con un cuscino tra le ginocchia. Dormire in posizione fetale tenendo un cuscino stretto tra le ginocchia aiuta ad avere ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiQuante volte è capitato di svegliarvi la mattina completamente indolenziti e di aver dato la colpa al cambio di stagione, a un movimento brusco o al materasso? In Italia molte persone sialzano dal letto con fastidiosi dolori alla. Spesso dipende dalla qualità del sistema letto: materasso, rete e guanciale: più vecchi sono e più basse sono le loro prestazioni, maggiori saranno i dolori notturni. Un altro fattore è la posizione assunta durante il riposo, dormire nella posizione corretta è importante tanto quanto la qualità del materasso, rete e guanciale scelti Migliori posizioni per non svegliarsi col mal di. Dormire in posizione fetale con un cuscino tra le ginocchia. Dormire in posizione fetale tenendo un cuscino stretto tra le ginocchia aiuta ad avere ...

matteosalvinimi : Flebo di cortisone, per sconfiggere mal di schiena, collo e spalla, e si riparte! - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Solo mal di schiena per Manolas, dovrebbe recuperare per la gara con la Juve - susydigennaro : RT @napolimagazine: KISS KISS - Solo mal di schiena per Manolas, dovrebbe recuperare per la gara con la Juve - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Solo mal di schiena per Manolas, dovrebbe recuperare per la gara con la Juve - apetrazzuolo : KISS KISS - Solo mal di schiena per Manolas, dovrebbe recuperare per la gara con la Juve -