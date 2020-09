Lazio, Andreas Pereira vicinissimo. E potrebbe arrivarne un altro: Gabriel (Di lunedì 28 settembre 2020) Doppio colpo “omonimo” in arrivo per la Lazio: vicino Andreas Pereira dal Manchester United e Tare lavora anche per Gabriel Pereira dal Monaco La Lazio si attiva improvvisamente sul mercato e vuole regalare il colpo Andreas Pereira dal Manchester United a Simone Inzaghi per rinforzare la rosa che dovrà affrontare la Champions League prossimamente. Il club biancoceleste è vicino a chiudere l’intesa con i Red Devils per un prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro. Il calciatore avrebbe dato anche il suo benestare per il trasferimento e giocarsi una competizione internazionale da protagonista nella Capitale. Le prossime ore (o giorni) saranno decisivi per completare l’acquisto, salvo clamorosi colpi di ... Leggi su zon (Di lunedì 28 settembre 2020) Doppio colpo “omonimo” in arrivo per la: vicinodal Manchester United e Tare lavora anche perdal Monaco Lasi attiva improvvisamente sul mercato e vuole regalare il colpodal Manchester United a Simone Inzaghi per rinforzare la rosa che dovrà affrontare la Champions League prossimamente. Il club biancoceleste è vicino a chiudere l’intesa con i Red Devils per un prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro. Il calciatore avrebbe dato anche il suo benestare per il trasferimento e giocarsi una competizione internazionale da protagonista nella Capitale. Le prossime ore (o giorni) saranno decisivi per completare l’acquisto, salvo clamorosi colpi di ...

