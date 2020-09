Juventus, Danilo sta con Pirlo: “Buon punto, bisogna lavorare” (Di lunedì 28 settembre 2020) Danilo parla dopo Roma–Juventus. Il difensore brasiliano è stato autore di un assist millimetrico per il secondo gol di Ronaldo nel match di ieri che ha deciso il risultato finale di 2-2, nonché di una buona prestazione sia in fase difensiva che in fase di attacco, dove si è proposto numerosamente durante l’arco della partita. “Non è qui per caso, è sta giocando ai suoi livelli…” ha detto Andrea Pirlo nel dopo gara, elogiando la prestazione del difensore bianconero adattato come centrale nel terzetto della retroguardia insieme a Bonucci e capitan Chiellini, ricordando inoltre come si tratti un calciatore con esperienza internazionale avendo giocato nel Real Madrid e nel Manchester City. LEGGI ANCHE: Rabiot, ci risiamo: il francese mette nei guai la ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 28 settembre 2020)parla dopo Roma–. Il difensore brasiliano è stato autore di un assist millimetrico per il secondo gol di Ronaldo nel match di ieri che ha deciso il risultato finale di 2-2, nonché di una buona prestazione sia in fase difensiva che in fase di attacco, dove si è proposto numerosamente durante l’arco della partita. “Non è qui per caso, è sta giocando ai suoi livelli…” ha detto Andreanel dopo gara, elogiando la prestazione del difensore bianconero adattato come centrale nel terzetto della retroguardia insieme a Bonucci e capitan Chiellini, ricordando inoltre come si tratti un calciatore con esperienza internazionale avendo giocato nel Real Madrid e nel Manchester City. LEGGI ANCHE: Rabiot, ci risiamo: il francese mette nei guai la ...

dede_soccerboy : RT @juve_kj: Danilo × Cristiano Ronaldo / Roma vs #Juventus at Stadio Olimpico on September 27 - paolo1672 : Tek 6 Danilo 6,5 Bonucci 5 Chiellini 5 Cuadrado 4,5 Ramsey 6+ Rabiot 4,5 Mck 5 Kulusevski 6- Ronaldo 8 Morata 5+ C… - juve_kj : Danilo × Cristiano Ronaldo / Roma vs #Juventus at Stadio Olimpico on September 27 - SerafinoApAcHe : Ci sono certi giocatori come #Danilo che non verranno elogiati mai! Che tifoseria di merda siamo! Appena sbaglierà… - AmpoFrancesco : Con tutto il bene che li voglio chiellini mi da pochissima sicurezza coi piedi , Danilo oggi migliore difesa in qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Danilo Il filo di Roma-Juventus: Danilo Voce Giallo Rossa CALCIO: ROMA – JUVENTUS A BOCCE FERME

Il racconto di IMG Press: è un agonistico 2 a 2 a siglare il primo big match di questo campionato. La gara tra Roma e Juventus è stata partita vera, dove a compensare il gioco, ancora da perfezionare ...

La Roma fa tremare Pirlo ma CR7 tiene a galla la Juve

ROMA. Il match clou dell’Olimpico finisce con un pareggio che sta stretto alla Roma ma premia la tenacia della Juve apparsa decisamente meno brillante e convincente della partita di esordio con la Sam ...

