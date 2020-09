Infortuni Juventus, ecco quando rientrano Alex Sandro e Bernardeschi (Di lunedì 28 settembre 2020) La Juventus dovrà fare a meno di Alex Sandro e Federico Bernardeschi per almeno altri 20 giorni. Secondo quanto riportato da Tuttosport,infatti, i due calciatori rientreranno dopo la sosta concessa al campionato per gli impegni delle nazionali. Discorso ancora più lungo per quanto riguarda De Ligt, che sarà a disposizione non prima di novembre a causa dell’operazione subita alla spalla in estate. Juventus: le condizioni degli infortunati Alex Sandro ha già dato segnali importanti dopo il problema ai flessori della coscia destra. Anche Bernardeschi sta recuperando dall’Infortunio muscolare al retto femorale rimediato durante il ritiro a Coverciano. Entrambi però non saranno rischiati e ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 28 settembre 2020) Ladovrà fare a meno die Federicoper almeno altri 20 giorni. Secondo quanto riportato da Tuttosport,infatti, i due calciatori rientreranno dopo la sosta concessa al campionato per gli impegni delle nazionali. Discorso ancora più lungo per quanto riguarda De Ligt, che sarà a disposizione non prima di novembre a causa dell’operazione subita alla spalla in estate.: le condizioni degli infortunatiha già dato segnali importanti dopo il problema ai flessori della coscia destra. Anchesta recuperando dall’o muscolare al retto femorale rimediato durante il ritiro a Coverciano. Entrambi però non saranno rischiati e ...

