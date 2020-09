Il ministro Speranza: “Un milione di morti, numero impressionante e ancora in crescita” (Di lunedì 28 settembre 2020) “Un milione di persone hanno perso la vita per il Covid in tutto il mondo. E’ un numero impressionante e purtroppo ancora in crescita. Dobbiamo impegnare tutte le nostre energie per combattere il virus, puntando sulla ricerca scientifica per cure e vaccini efficaci e sicuri. Nel frattempo ciò che fa davvero la differenza restano i comportamenti corretti di ciascuno di noi. Servono ancora massima attenzione, serietà e prudenza”. Così su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza, aggiorna la popolazione sul numero dei decessi per coronavirus, predicando la massima cautela nelle misure di sicurezza. Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) “Undi persone hanno perso la vita per il Covid in tutto il mondo. E’ une purtroppoin crescita. Dobbiamo impegnare tutte le nostre energie per combattere il virus, puntando sulla ricerca scientifica per cure e vaccini efficaci e sicuri. Nel frattempo ciò che fa davvero la differenza restano i comportamenti corretti di ciascuno di noi. Servonomassima attenzione, serietà e prudenza”. Così su Facebook ildella Salute, Roberto, aggiorna la popolazione suldei decessi per coronavirus, predicando la massima cautela nelle misure di sicurezza.

