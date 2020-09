Grande Fratello Vip, Vittorio Sgarbi e la verità sulla relazione con Francesca Pepe: «Dietro un angolo, libera nell’amarmi…» (Di lunedì 28 settembre 2020) Vittorio Sgarbi a “Live Non è la D’Urso” parla della sua relazione con Francesca Pepe, reclusa nella del Grande Fratello Vip. Francesca Pepe ha raccontato di aver avuto un fidanzamento con Vittorio Sgarbi durato circa 7 ore. Francesca Pepe, reclusa al GFVip, ha svelato alcuni particolari al coinquilino Tommaso Zorzi, sottolineando che fra loro non c’era stato in realtà nulla: “(Eravamo a Sanremo) …A quel punto una giornalista gli ha chiesto “che bella, ma è la tua fidanzata?” e Sgarbi ha risposto “vorrei che lo fosse, comunque sì è la mia fidanzata”. Insomma ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 28 settembre 2020)a “Live Non è la D’Urso” parla della suacon, reclusa nella delVip.ha raccontato di aver avuto un fidanzamento condurato circa 7 ore., reclusa al GFVip, ha svelato alcuni particolari al coinquilino Tommaso Zorzi, sottolineando che fra loro non c’era stato in realtà nulla: “(Eravamo a Sanremo) …A quel punto una giornalista gli ha chiesto “che bella, ma è la tua fidanzata?” eha risposto “vorrei che lo fosse, comunque sì è la mia fidanzata”. Insomma ...

lucatelese : Ma secondo voi il presidente del più grande ente prdvidienziake d’Europa può guadagnare almeno quanto un autore del… - stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - _rainbow_Larry_ : RT @tommymydream: #GFVIP comunque se questa sera non esce fulvio io il grande fratello non lo vedo più, anche se c'è Tommaso, perché vuol d… - Martini14Emma : RT @loujshuvg: alcuni di voi scambiano veramente il grande fratello per il documentario sulla tettonica a placche, ma cosa ci volete vedere… -