GF Vip, rissa sfiorata in bagno: a pochissimo dalla diretta Dayane Mello perde il controllo (Di lunedì 28 settembre 2020) Nervi tesi, tesissimi nella Casa del GF Vip a poche ore dalla diretta. Lunedì 28 settembre il reality di Alfonso Signorini torna con il quinto appuntamento, sempre in prima serata e sempre su Canale 5. Quattro i concorrenti che stasera rischiano l'eliminazione: i nominati Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Franceska Pepe e Fulvio Abbate. Ma prima uscita dalla Casa a parte, escludendo quella decisamente prematura e soprattutto volontaria di Flavia Vento, c'è da scommettere che i colpi di scena non mancheranno. È altamente probabile, poi, che Alfonso Signorini affronti coi diretti interessati il legame che ogni giorno si fa sempre più forte tra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci. E chissà che non venga menzionati i dubbi sul reale valore del titolo di contessa di Patrizia De Blanck, ...

