Gazzetta | Genoa | 14 positivi tra staff e squadra

(Di lunedì 28 settembre 2020) La situazione è diventata esplosiva in casa, dove, dopo latà di Perin, secondo quanto riporta ladello Sport, si sono registrati oggi ben 14al coronavirus tra loe la. Si prospettano – dunque – tamponi a tappeto anche in casa Napoli, che proprio ieri ha sconfitto 6-0 laallenata da Maran. L'articolo ilNapolista.

Gazzetta_it : “Chi Kazu è?”, ricordi genoani di un’icona del calcio. La storia del giapponese #Miura, nel 1994-95 al #Genoa… - TeofiloSteven : RT @Gazzetta_it: Allarme al #Genoa: 14 tesserati positivi al #Covid19. #Tamponi anche al #Napoli #SerieA - Gazzetta_it : Allarme al #Genoa: 14 tesserati positivi al #Covid19. #Tamponi anche al #Napoli #SerieA - PoPaolino : tra team e staff sono 14 i contagiati al Genoa fonte @Gazzetta_it - cicciopuz : RT @fontafrancesco1: Dialoghi positivi tra l'entourage di Andrea #Ranocchia e il #Genoa: il difensore è sempre più vicino ai rossoblù @Gazz… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Genoa

"Il salva Juve" titola oggi in apertura La Gazzetta dello Sport in riferimento al posticipo di ieri sera tra Roma e Juventus. I giallorossi avanti due ...Pur rimandando ancora l'appuntamento col suo primo gol in una partita ufficiale, l'attaccante nigeriano ieri ha offerto infatti un'altra prestazione convincente nel tennistico 6-0 rifilato al Genoa. L ...