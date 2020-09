Gabriel Garko, il compenso per il suo coming out (Di lunedì 28 settembre 2020) Selvaggia Lucarelli punta i fari sul coming out di Gabriel Garko durante una toccante puntata del Grande Fratello Vip. Per la giornalista al divo delle fiction Mediaset sarebbero andati 60mila euro suddivisi in 30mila fonte GFVIP e altri 30mila gli arriverebbero da Verissimo dove è già prevista una sua intensa partecipazione in cui dovrebbe raccontare i motivi che lo hanno spinto in tutti questi anni a mantenere il segreto sulla sua omosessualità. Grande Fratello Vip, il coming out di Gabriel Garko ‘Il mio segreto di Pulcinella’ Per la Lucarelli però le cose non quadrano perché annunciando di volere la verità, Gabriel Garko “era nella tv che gli ha impedito di dire la verità. E ci ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 28 settembre 2020) Selvaggia Lucarelli punta i fari sulout didurante una toccante puntata del Grande Fratello Vip. Per la giornalista al divo delle fiction Mediaset sarebbero andati 60mila euro suddivisi in 30mila fonte GFVIP e altri 30mila gli arriverebbero da Verissimo dove è già prevista una sua intensa partecipazione in cui dovrebbe raccontare i motivi che lo hanno spinto in tutti questi anni a mantenere il segreto sulla sua omosessualità. Grande Fratello Vip, ilout di‘Il mio segreto di Pulcinella’ Per la Lucarelli però le cose non quadrano perché annunciando di volere la verità,“era nella tv che gli ha impedito di dire la verità. E ci ...

stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - MARCOCARTA85 : Ogni #comingout è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. ?? Bravo @Garko_Gabriel @GrandeFratello #gfvip #LoveisLove - debora22637 : RT @LadyNews_: #SelvaggiaLucarelli bacchetta #GabrielGarko: 'È ancora parte dello stesso sistema che vorrebbe denunciare' - LadyFalenaIvana : RT @itsmwengo: ‘É brutto essere sorvegliati costantemente e non poter essere se stessi, ha sofferto molto. Fingere h24 é dura e noi lo abbi… -