Formia e Gaeta | racket agli stabilimenti balneari | indagati 4 noti imprenditori

La Polizia di Stato – Questura di Latina ha concluso una delicatissima attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Cassino, all'esito della quale quattro persone che operano nel campo dei lidi balneari hanno ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Le indagini hanno avuto inizio nel 2019, a seguito di un atto intimidatorio ordito ai danni di uno stabilimento balneare di Gaeta e concretizzatosi con il riversamento di benzina sui lettini e sulle sdraio di proprietà dei titolari dell'attività di noleggio di attrezzatura da spiaggia su area demaniale, autorizzati con apposita concessione comunale marittima. Gli atti intimidatori sono proseguiti con l'imbrattamento di vernice dell'autovettura del bagnino che prestava servizio ...

