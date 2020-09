Coronavirus, Oms: 'No a scorciatoie sulla sicurezza dei vaccini' (Di lunedì 28 settembre 2020) Sui vaccini contro il Coronavirus 'non stiamo prendendo scorciatoie per quanto riguarda la sicurezza: c'è un processo molto solido in corso per lo sviluppo di un vaccino efficace e sicuro'. Lo ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 settembre 2020) Suicontro il'non stiamo prendendoper quanto riguarda la: c'è un processo molto solido in corso per lo sviluppo di un vaccino efficace e sicuro'. Lo ha ...

