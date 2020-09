Coronavirus, in Regno Unito c’è il coprifuoco ma le persone ballano in strada senza mascherine e distanziamento: le immagini da Liverpool (Di lunedì 28 settembre 2020) Da giovedì scorso in Regno Unito è scattato il coprifuoco per pub e ristoranti a partire dalle 22. Ma le immagini che provengono dalle principali città inglesi mostrano un possibile effetto controproducente rispetto alla decisione adottata da Boris Johnson: centinaia di persone, alla chiusura dei locali, sono rimaste nelle strade e nelle piazze a bere e ballare senza mascherina e distanziamento fisico. Nel video, uno dei tanti video da Liverpool. L'articolo Coronavirus, in Regno Unito c’è il coprifuoco ma le persone ballano in strada senza mascherine e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Da giovedì scorso inè scattato ilper pub e ristoranti a partire dalle 22. Ma leche provengono dalle principali città inglesi mostrano un possibile effetto controproducente rispetto alla decisione adottata da Boris Johnson: centinaia di, alla chiusura dei locali, sono rimaste nelle strade e nelle piazze a bere e ballaremascherina efisico. Nel video, uno dei tanti video da. L'articolo, inc’è ilma leine ...

L’Italia è tra i Paesi con "un basso rischio" e "basso impatto per la popolazione e il sistema sanitario" e una "bassa probabilità di infezione" al Covid. A dirlo stavolta è il Centro europeo per il c ...

Coronavirus: banconote e pos,potrebbero essere fonti di contagio. Il denaro passa di mano con frequenza e può catturare ogni tipo di virus ...

