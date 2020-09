Come dividere lo schermo in due Huawei (Di lunedì 28 settembre 2020) Come dividere lo schermo in due su uno smartphone Huawei può sembrare un’operazione complicate, ma una volta capito il procedimento sarà molto semplice sfruttare questa funzione per eseguire due app sullo schermo. Le recenti versioni di Android hanno implementato una funzione chiamata Split-Screen (schermo diviso) che permette di dividere lo schermo in due così da poter utilizzare due app contemporaneamente. Tutti gli smartphone Huawei Con Emui 9.x o superiore hanno questa funzione abilitata di default.Grazie alla funzione Split-screen è possibile ad esempio guardare un video Youtube mentre si naviga sul web sul proprio smartphone Huawei o Honor.Per dividere lo ... Leggi su defanet (Di lunedì 28 settembre 2020)loin due su uno smartphonepuò sembrare un’operazione complicate, ma una volta capito il procedimento sarà molto semplice sfruttare questa funzione per eseguire due app sullo. Le recenti versioni di Android hanno implementato una funzione chiamata Split-Screen (diviso) che permette diloin due così da poter utilizzare due app contemporaneamente. Tutti gli smartphoneCon Emui 9.x o superiore hanno questa funzione abilitata di default.Grazie alla funzione Split-screen è possibile ad esempio guardare un video Youtube mentre si naviga sul web sul proprio smartphoneo Honor.Perlo ...

Dragomir2222 : RT @Pinodemarco: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ Ma come è venuto in mente a qualche Cattivo di definirlo divisivo? La Stella che ha unito il Movi… - albychair : RT @Pinodemarco: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ Ma come è venuto in mente a qualche Cattivo di definirlo divisivo? La Stella che ha unito il Movi… - katia07338681 : RT @Pinodemarco: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ Ma come è venuto in mente a qualche Cattivo di definirlo divisivo? La Stella che ha unito il Movi… - Luise27714673 : RT @Pinodemarco: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ Ma come è venuto in mente a qualche Cattivo di definirlo divisivo? La Stella che ha unito il Movi… - rosapensierosa : @luisa_chiari @fenice_risorta Invece gli elettori delle 5seghe saranno ricordati nei libri di psichiatria come casi… -

Ultime Notizie dalla rete : Come dividere Come creare più facilmente una stanza in più nella tua casa CasertaNews Unconventional Uniforms, dagli abiti professionali ai camici per studenti

(Torino, 28 settembre 2020) - Torino, 28 settembre 2020 - È da più di 90 anni che La casa della Tuta, storica attività commerciale attiva ...

Le prossime elezioni Usa chiariranno se i social sono armi di propaganda o strumenti di informazione

Basteranno le contromisure di Facebook, Twitter e Google per limitare fake news e manipolazioni come alle presidenziali del 2016? Una cosa è certa: lo sforzo più duro andrà in scena dopo il voto ...

(Torino, 28 settembre 2020) - Torino, 28 settembre 2020 - È da più di 90 anni che La casa della Tuta, storica attività commerciale attiva ...Basteranno le contromisure di Facebook, Twitter e Google per limitare fake news e manipolazioni come alle presidenziali del 2016? Una cosa è certa: lo sforzo più duro andrà in scena dopo il voto ...