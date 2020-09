Calciomercato Inter: incontro in sede con l’agente di Nainggolan. Le ultime (Di lunedì 28 settembre 2020) incontro in corso tra l’Inter e l’agente di Nainggolan, Alessandro Beltrami, per decidere il futuro del belga Il futuro di Radja Nainggolan è ancora coperto da coltre di nebbia. Il calciatore belga è diviso tra la permanenza all’Inter e la possibilità di tornare nella sua amata Sardegna, al Cagliari. Potrebbero però esserci importanti novità per quanto riguarda il futuro del 44 Interista. L’agente Alessandro Beltrami è entrato da qualche minuto nella sede nerazzurra di Viale Liberazione per provare a chiarire il destino del Ninja. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020)in corso tra l’e l’agente di, Alessandro Beltrami, per decidere il futuro del belga Il futuro di Radjaè ancora coperto da coltre di nebbia. Il calciatore belga è diviso tra la permanenza all’e la possibilità di tornare nella sua amata Sardegna, al Cagliari. Potrebbero però esserci importanti novità per quanto riguarda il futuro del 44ista. L’agente Alessandro Beltrami è entrato da qualche minuto nellanerazzurra di Viale Liberazione per provare a chiarire il destino del Ninja. Leggi su Calcionews24.com

MarcoBovicelli : #Genoa, accordo col #Sassuolo per il prestito di #Scamacca: fiducia per #Ranocchia dopo summit Faggiano-entourage… - Glongari : #Maksimovic in scadenza con il #Napoli è un’idea per la difesa dell’#Inter che continua a trattare #Skriniar con il… - Inter : ?? | UFFICIALE @kingarturo23 è un nuovo giocatore dell'Inter: il comunicato ?? - passione_inter : Brambati: 'Skriniar via? Ok per Kanté ma serve un sostituto all'altezza. D'Ambrosio e Kolarov...' -… - calciomercatoit : ?? #Inter - Incontro finito in sede con l'agente di #Nainggolan: le ultime ?? #CMITmercato via @GiokerMusso -