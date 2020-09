Calciomercato Fiorentina, c’è l’accordo per il rinnovo di Biraghi: la scadenza e le cifre (Di lunedì 28 settembre 2020) Raggiunto l'accordo per il rinnovo contrattuale tra Biraghi e la Fiorentina.Serie A, Agnelli e Zhang a casa Milan: incontro con la dirigenza rossonera. Il motivo…Dopo l'esperienza tra le file dell'Inter nel corso della passata stagione, il laterale difensivo è rincasato in quel di Firenze e adesso ha voglia di dimostrare il suo valore anche con la compagine viola. Il tecnico dei toscani Beppe Iachini, infatti, ha fin da subito deciso di puntare su di lui per rinforzare la catena di sinistra appartenuta lo scorso anno al brasiliano Dalbert, con il quale il club del patron Rocco Commisso aveva concretizzato lo scambio con la società nerazzurra che ha appunto coinvolto anche lo stesso Biraghi. Schierato dal primo minuto in entrambe le prime due gare di campionato ... Leggi su mediagol (Di lunedì 28 settembre 2020) Raggiunto l'accordo per ilcontrattuale trae la.Serie A, Agnelli e Zhang a casa Milan: incontro con la dirigenza rossonera. Il motivo…Dopo l'esperienza tra le file dell'Inter nel corso della passata stagione, il laterale difensivo è rincasato in quel di Firenze e adesso ha voglia di dimostrare il suo valore anche con la compagine viola. Il tecnico dei toscani Beppe Iachini, infatti, ha fin da subito deciso di puntare su di lui per rinforzare la catena di sinistra appartenuta lo scorso anno al brasiliano Dalbert, con il quale il club del patron Rocco Commisso aveva concretizzato lo scambio con la società nerazzurra che ha appunto coinvolto anche lo stesso. Schierato dal primo minuto in entrambe le prime due gare di campionato ...

mirkocalemme : Per #Milik si attendono nuovi contatti col #Tottenham in settimana, ma ieri si è rifatta avanti la #Fiorentina, che… - DiMarzio : #Fiorentina, adeguamento contrattuale e rinnovo per #Biraghi - DiMarzio : #Calciomercato | La #Fiorentina avanza per Luca #Pellegrini - lorenzo6bd : SONO MOLTO FIDUCIOSO .. ?? #Calciomercato #forzaviola #Fiorentina - Mediagol : #Calciomercato #Fiorentina, c’è l’accordo per il rinnovo di #Biraghi: la scadenza e le cifre -