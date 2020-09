Briatore attacca gli haters | “Chi ride del male altrui è una persona di m…”

magomer06673815 : @LaPrimaManina come per briatore, il covid attacca il cervello, provocando danni irreparabili, questo è proprio andato. - Liutprandddrang : #Briatore attacca #BorisJohnson senza nemmeno rendersi conto che sono fatti della stessa pasta e con lo stesso valore negativo di QI - MikusRB : #Briatore: “Quest’anno il Natale si festeggia a febbraio”. Questa è la conferma che il #COVID-19 attacca inesorabil… - pantana21 : #Briatore, #Bertolaso, #Berlusconi , #Mihajlovic , #Ibrahimovic . L'OMS avverte :' il virus attacca le persone simp… - 49Covid : @catlatorre Pure Zingaretti lo ha contratto. Ma chi si attacca? Briatore.Berlusconi. Boris.Bolsonaro. Fortuna che n… -

Ultime Notizie dalla rete : Briatore attacca

Il Messaggero

Flavio Briatore si sfoga a Non è L'Arena: "Billionaire? Contagi come a Rimini. Ma noi siamo i cafoni della Sardegna, non i radical chic di Capalbio" ...Flavio Briatore finalmente torna in tv dopo la guarigione. Per 14 giorni è stato in quarantena dopo la positività per Coronavirus ...