AresGate | c’è chi difende Alberto Tarallo | ‘Un fratellone | tutte assurdità’

(Di lunedì 28 settembre 2020) Alcuni personaggi famosi sono intervenuti a difesa dello sceneggiatore, accusato di essere il ‘Lucifero’ di cui hanno parlato Adua Del Vesco e Massimiliano Morra.: Lucifero è? I telespettatori e gli addetti ai lavori del Grande Fratello Vip hanno ricevuto una grandissima sorpresa nelle scorse settimane. Tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra c’è stato il tanto atteso chiarimento, ma quello che hanno rivelato è stato scioccante. Hanno parlato di un gruppo che li ha costretti a mentire, a rinunciare alla propria libertà, hanno individuato l’artefice di tutto in un certo Lucifero. Ma non solo. Adua ha detto che si è ammalata di anoressia per colpa di questa persona e Massimiliano ha dovuto fare un percorso di psicoterapia. I due attori hanno anche ...