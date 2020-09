Verona Udinese 1-0 | cronaca e tabellino

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 settembre 2020) Allo Stadio Bentegodi, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Ildà continuità al successo, arrivato a tavolino, contro la Roma e piega l’grazie ad un gol di Favilli (alla sua prima marcatura in Serie A). Sintesi1-0 MOVIOLA 82′ Lasagna vicino al gol – Coulibaly lancia Nestorovski, che mette in mezzo per Okaka. Controllo non perfetto, ma il pallone arriva a Lasagna che all’altezza del dischetto fa partire un sinistro potente che termina alto. 70′ Tiro di Tameze – Tameze colpisce malissimo al limite dell’area dopo un appoggio di Barak. Il pallone finisce sull’esterno. 66′ Intervento ...