Usa: Harris, 'con nomina Barrett Trump vuole colpire Obamacare e diritto aborto' (Di domenica 27 settembre 2020) Washington, 27 set. (Adnkronos) - La scelta di nominare Amy Coney Barrett come giudice della Corte Suprema al posto di Ruth Bader Ginsburg fatta dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump "è chiara: vuole distruggere l'Affordable Care Act", la riforma sanitaria varata dall'ex presidente Usa Barack Obama, "e ribaltare la Roe. Questa nomina sposterà la Corte ulteriormente a destra per una generazione e danneggerà milioni di americani. Mi oppongo fermamente alla nomina del giudice Barrett". Ad affermarlo in un tweet è Kamala Harris, la candidata del partito democratico alla vicepresidenza degli Stati Uniti. Harris, in particolare, si riferisce alla storica sentenza del 1973 sul caso 'Roe contro Wade' della ... Leggi su iltempo (Di domenica 27 settembre 2020) Washington, 27 set. (Adnkronos) - La scelta dire Amy Coneycome giudice della Corte Suprema al posto di Ruth Bader Ginsburg fatta dal presidente degli Stati Uniti, Donald"è chiara:distruggere l'Affordable Care Act", la riforma sanitaria varata dall'ex presidente Usa Barack Obama, "e ribaltare la Roe. Questasposterà la Corte ulteriormente a destra per una generazione e danneggerà milioni di americani. Mi oppongo fermamente alladel giudice". Ad affermarlo in un tweet è Kamala, la candidata del partito democratico alla vicepresidenza degli Stati Uniti., in particolare, si riferisce alla storica sentenza del 1973 sul caso 'Roe contro Wade' della ...

TV7Benevento : Usa: Harris, 'con nomina Barrett Trump vuole colpire Obamacare e diritto aborto'... - GiulioTerzi : Usa 2020:Obama per prima volta con Harris per raccolta fondi - Nord America - ANSA - GiulioTerzi : Usa 2020:Obama per prima volta con Harris per raccolta fondi - Nord America - ANSA - transnazionale : Usa 2020:Obama per prima volta con Harris per raccolta fondi #spaziotransnazionale informa - Firstdayever : Usa 2020:Obama per prima volta con Harris per raccolta fondi -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Harris Usa: Harris, 'con nomina Barrett Trump vuole colpire Obamacare e diritto aborto' Il Tempo Usa: Harris, 'con nomina Barrett Trump vuole colpire Obamacare e diritto aborto'

Washington, 27 set. (Adnkronos) - La scelta di nominare Amy Coney Barrett come giudice della Corte Suprema al posto di Ruth Bader Ginsburg fatta dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump "è chiar ...

Harris: nomina Trump per colpire Obamacare e aborto

E' il commento alla nomina di Amy Coney Barrett della candidata democratica alla vicepresidenza Kamala Harris, riferendosi alla riforma sanitaria di Barack Obama (l'Obamacare) e alla storica sentenza ...

Washington, 27 set. (Adnkronos) - La scelta di nominare Amy Coney Barrett come giudice della Corte Suprema al posto di Ruth Bader Ginsburg fatta dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump "è chiar ...E' il commento alla nomina di Amy Coney Barrett della candidata democratica alla vicepresidenza Kamala Harris, riferendosi alla riforma sanitaria di Barack Obama (l'Obamacare) e alla storica sentenza ...