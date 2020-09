‘Uomini e Donne’, Giulia D’Urso si sfoga dopo la fine della sua storia con Giulio Raselli. E intanto Sammy Hassan… (Di domenica 27 settembre 2020) Due giorni fa Giulio Raselli ha annunciato inaspettatamente la fine della sua storia con Giulia D’Urso. Il loro percorso a Uomini e Donne era stato lungo e tortuoso, ma Giulia aveva avuto la meglio su Giovanna Abate e i due convivevano felicemente nel paese di lui, a Valenza. Ieri sera, poi, anche Giulia ha voluto intervenire sui social per chiarire la sua posizione in merito alla rottura, che però non sembrerebbe definitiva: È difficile parlare di tutto ciò per me che sono abituata a condividere con voi solo le cose belle, a cercare di essere sempre sorridente e solare, di trasmettervi positività e spensieratezza… E sarebbe bello se fosse sempre così. Ma nella vita purtroppo ci sono anche i momenti come ... Leggi su isaechia (Di domenica 27 settembre 2020) Due giorni faha annunciato inaspettatamente lasuaconD’Urso. Il loro percorso a Uomini e Donne era stato lungo e tortuoso, maaveva avuto la meglio su Giovanna Abate e i due convivevano felicemente nel paese di lui, a Valenza. Ieri sera, poi, ancheha voluto intervenire sui social per chiarire la sua posizione in merito alla rottura, che però non sembrerebbe definitiva: È difficile parlare di tutto ciò per me che sono abituata a condividere con voi solo le cose belle, a cercare di essere sempre sorridente e solare, di trasmettervi positività e spensieratezza… E sarebbe bello se fosse sempre così. Ma nella vita purtroppo ci sono anche i momenti come ...

