Stavolta è Beppe Grillo a essere espulso, ma da Ebay: tutta colpa della sua pietra pomice in vendita a 1.000 euro (Di domenica 27 settembre 2020) «Gentile elevatoBeppeGrillo», comincia così la lettera scritta da Ebay a Beppe Grillo, per comunicare al comico la decisione di espulsione immediata dal sito. La piattaforma di e-commerce è intervenuta dopo l’annuncio comparso ieri a nome di Grillo in cui «l’Elevato», così si è definito, aveva messo in vendita una pietra pomice per «smerigliare il cervello dalla stupidità umana», alla modica cifra di 1.000 euro. Il risultato è stata la sospensione permanente da parte di Ebay, con la relativa cancellazione di tutti gli account correlati al nickname di ... Leggi su open.online (Di domenica 27 settembre 2020) «Gentile elevato», comincia così la lettera scritta da, per comunicare al comico la decisione di espulsione immediata dal sito. La piattaforma di e-commerce è intervenuta dopo l’annuncio comparso ieri a nome diin cui «l’Elevato», così si è definito, aveva messo inunaper «smerigliare il cervello dalla stupidità umana», alla modica cifra di 1.000. Il risultato è stata la sospensione permanente da parte di, con la relativa cancellazione di tutti gli account correlati al nickname di ...

