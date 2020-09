Si tuffa in mare per salvare due ragazzini: morto militare eroe di Milazzo (Di domenica 27 settembre 2020) Luca Sablone Un 15enne e un 13enne avevano deciso di tuffarsi in mare nonostante le condizioni fossero avverse: il corpo del sottufficiale, padre di due figli, è stato ritrovato privo di vita Una terribile vicenda che non solo conferma la mancanza di senso civico da parte di alcuni ragazzi, ma che ci ricorda tutti i rischi che ogni giorni corrono gli operatori del soccorso. L'intera comunità di Milazzo è sconvolta dalla morte di Aurelio Visalli, uomo di 40 anni il cui corpo era scomparso tra le onde del mare dopo essersi tuffato per tentare di salvare la vita di due giovani che avevano deciso di farsi un bagno nonostante le condizioni fossero avverse. Il secondo capo presso la Capitaneria di Porto Guardia costiera locale non ha esitato e ha intrapreso il ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 settembre 2020) Luca Sablone Un 15enne e un 13enne avevano deciso dirsi innonostante le condizioni fossero avverse: il corpo del sottufficiale, padre di due figli, è stato ritrovato privo di vita Una terribile vicenda che non solo conferma la mancanza di senso civico da parte di alcuni ragazzi, ma che ci ricorda tutti i rischi che ogni giorni corrono gli operatori del soccorso. L'intera comunità diè sconvolta dalla morte di Aurelio Visalli, uomo di 40 anni il cui corpo era scomparso tra le onde deldopo essersito per tentare dila vita di due giovani che avevano deciso di farsi un bagno nonostante le condizioni fossero avverse. Il secondo capo presso la Capitaneria di Porto Guardia costiera locale non ha esitato e ha intrapreso il ...

