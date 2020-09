Roland Garros 2020: Wawrinka annichilisce Murray, bene Isner e Paire (Di domenica 27 settembre 2020) Non è stato il match che tutti si aspettavano quello che ha chiuso il programma odierno sul campo Philippe Chatrier. Stan Wawrinka e Andy Murray si erano infatti lasciati nel 2017 con una splendida semifinale terminata al quinto set e si sono ritrovati tre anni dopo con un incontro di primo turno a senso unico dominato dallo svizzero. 6-1 6-3 6-2 il punteggio finale in favore di Wawrinka, che ha avuto in mano il pallino del gioco fin dall’inizio e non ha concesso praticamente nulla al suo avversario. Nessun turno di servizio perso ed appena un’ora e quaranta minuti trascorsi in campo per il vincitore del Roland Garros 2015, che troverà ora Dominik Koepfer. Nei restanti incontri, vittorie convincenti per Isner e Paire, rispettivamente ai danni ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Non è stato il match che tutti si aspettavano quello che ha chiuso il programma odierno sul campo Philippe Chatrier. Stane Andysi erano infatti lasciati nel 2017 con una splendida semifinale terminata al quinto set e si sono ritrovati tre anni dopo con un incontro di primo turno a senso unico dominato dallo svizzero. 6-1 6-3 6-2 il punteggio finale in favore di, che ha avuto in mano il pallino del gioco fin dall’inizio e non ha concesso praticamente nulla al suo avversario. Nessun turno di servizio perso ed appena un’ora e quaranta minuti trascorsi in campo per il vincitore del2015, che troverà ora Dominik Koepfer. Nei restanti incontri, vittorie convincenti per, rispettivamente ai danni ...

