Potenza, focolaio in una casa di riposo: 28 positivi tra ospiti e personale. Morta 90enne (Di domenica 27 settembre 2020) Soltanto uno è sintomatico e ricoverato in ospedale, mentre gli altri sono tutti in isolamento ma non hanno sintomi. Ventotto persone, tra personale e ospiti, sono risultate positive al coronavirus in una casa di riposo a Marsicovetere, in provincia di Potenza. E proprio oggi nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza è deceduta una signora di 93anni che proveniva dalla struttura. È la 29esima vittima legata al Covid nella regione, dove la curva dei contagi è in crescita e nelle ultime 24 ore – scrive la Gazzetta del Mezzogiorno – sono stati registrati 47 nuovi casi. “La regola che ci siamo dati è quella della prevenzione – ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi – per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Soltanto uno è sintomatico e ricoverato in ospedale, mentre gli altri sono tutti in isolamento ma non hanno sintomi. Ventotto persone, tra, sono risultate positive al coronavirus in unadia Marsicovetere, in provincia di. E proprio oggi nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Carlo diè deceduta una signora di 93anni che proveniva dalla struttura. È la 29esima vittima legata al Covid nella regione, dove la curva dei contagi è in crescita e nelle ultime 24 ore – scrive la Gazzetta del Mezzogiorno – sono stati registrati 47 nuovi casi. “La regola che ci siamo dati è quella della prevenzione – ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi – per ...

Adnkronos : Focolaio in una #Rsa di #Potenza, 30 casi e una vittima - MattiaGallo17 : RT @Adnkronos: Focolaio in una #Rsa di #Potenza, 30 casi e una vittima - GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: Focolaio in una #Rsa di #Potenza, 30 casi e una vittima - Siciliano741 : RT @Adnkronos: Focolaio in una #Rsa di #Potenza, 30 casi e una vittima - Adnkronos : Focolaio in una #Rsa di #Potenza, 30 casi e una vittima -

Ultime Notizie dalla rete : Potenza focolaio Focolaio in una Rsa di Potenza, 30 casi e una vittima Yahoo Notizie Coronavirus: “la Regione Basilicata non ha mai abbassato la guardia”

Sull'impennata di casi di positivi al coronavirus registrata nella giornata di domenica in Basilicata è intervenuto con un videomessaggio il governatore de ...

Coronavirus: focolaio in Rsa del Potentino, morta una donna

Un focolaio di coronavirus è stato scoperto in una casa di riposo di Marsicovetere (Potenza) dove sono stati individuati 22 casi di positività fra gli anziani e otto fra gli operatori e da dove proven ...

Sull'impennata di casi di positivi al coronavirus registrata nella giornata di domenica in Basilicata è intervenuto con un videomessaggio il governatore de ...Un focolaio di coronavirus è stato scoperto in una casa di riposo di Marsicovetere (Potenza) dove sono stati individuati 22 casi di positività fra gli anziani e otto fra gli operatori e da dove proven ...