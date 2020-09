Palazzo Chigi a Atlantia: risposte entro il 30 o revoca (Di domenica 27 settembre 2020) Sarebbe questa la linea emersa in un vertice notturno di governo se entro la fine del mese non arrivassero risposte per portare avanti il progetto deciso nel luglio scorso con l’ingresso di Cdp Leggi su lastampa (Di domenica 27 settembre 2020) Sarebbe questa la linea emersa in un vertice notturno di governo sela fine del mese non arrivasseroper portare avanti il progetto deciso nel luglio scorso con l’ingresso di Cdp

AmbasciataUSA : To the Moon and beyond!???? Il Vice Capo Missione Smitham oggi a @Palazzo_Chigi per la firma della dichiarazione d’in… - Palazzo_Chigi : Il messaggio del Presidente @GiuseppeConteIT per l'Osservatorio 'Riparte l'Italia' #InsiemeperRicostruire ?? Diretta - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT interviene in video conferenza alla 75ma Assemblea Generale ONU #UNGA ?? Diretta - IzzoEdo : RT @LaStampa: Sarebbe questa la linea emersa in un vertice notturno di governo se entro la fine del mese non arrivassero risposte per porta… - LaStampa : Sarebbe questa la linea emersa in un vertice notturno di governo se entro la fine del mese non arrivassero risposte… -