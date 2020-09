L’amore complicato | ma fortissimo tra Will Smith e Jada Pinkett

Leggi su vanityfair

(Di domenica 27 settembre 2020) Will Smith piace non solo perché bellissimo, ma prima di tutto per il suo mostrarsi sorridente, umile, poliedrico, generoso. Dopo aver riempito i pomeriggi di un’intera generazione con la sit-com Willy, il principe di Bel-Air (in pieno mood anni Novanta), Will ha dimostrato di avere talento da vendere in maxi film hollywoodiani come “Alì” e “La ricerca della felicità”. Ora che ha appena compiuto 52 anni (segno zodiacale: Bilancia), vogliamo ricordare la storia d’amore con la sua seconda moglie Jada Pinkett, sposata nel 1997 e dalla quale ha avuto i figli Jaden, nato nel 1998, e Willow, nata nel 2000. Accomunati da un cuore grande, tanto da essersi impegnati in questi anni in diverse cause sociali, mettendo nome e soldi in grandi progetti di volontariato, Will e Jada non sono (e non pretendono di essere) la coppia perfetta.