Immagini profilo Instagram: quando sono prelevabili e la legge sul punto (Di domenica 27 settembre 2020) Instagram è con tutta probabilità il social network più popolare degli ultimi tempi, anzi si può dire che ormai risulti più in voga o alla moda del pur ben noto Facebook. D’altronde i dati parlano chiaro: anche in Italia, questo social network ha avuto una crescita esponenziale del numero di utenti nell’ultimo quinquennio, tanto che frequentemente viene nominato nelle notizie di tg e giornali e citato dai sociologi della comunicazione. Instagram è un sito web assai articolato in cui gli utenti iscritti possono condividere contenuti con i followers (ovvero le persone della propria rete di contatti) e pubblicare foto e video che li ritraggono. Insomma, un modo diverso e tecnologico per comunicare con gli altri e per raccontare qualcosa di se stessi. Il punto che ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 27 settembre 2020)è con tutta probabilità il social network più popolare degli ultimi tempi, anzi si può dire che ormai risulti più in voga o alla moda del pur ben noto Facebook. D’altronde i dati parlano chiaro: anche in Italia, questo social network ha avuto una crescita esponenziale del numero di utenti nell’ultimo quinquennio, tanto che frequentemente viene nominato nelle notizie di tg e giornali e citato dai sociologi della comunicazione.è un sito web assai articolato in cui gli utenti iscritti poscondividere contenuti con i followers (ovvero le persone della propria rete di contatti) e pubblicare foto e video che li ritraggono. Insomma, un modo diverso e tecnologico per comunicare con gli altri e per raccontare qualcosa di se stessi. Ilche ...

